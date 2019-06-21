Вертолёт, потерпевший крушение в Краснодарском крае, как предполагается, зацепился хвостовой частью за землю при обработке поля. Это был первый день выполнения сельхозработ, с помощью машины предполагалось выполнить обработку угодий.

Об этом рассказал руководитель сельхозпредприятия, которое являлось заказчиком работ, Дмитрий Михайлов.