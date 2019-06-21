Вертолёт, потерпевший крушение в Краснодарском крае, как предполагается, зацепился хвостовой частью за землю при обработке поля. Это был первый день выполнения сельхозработ, с помощью машины предполагалось выполнить обработку угодий.
Об этом рассказал руководитель сельхозпредприятия, которое являлось заказчиком работ, Дмитрий Михайлов.
При посадке мы его должны были заправлять, [вертолёт] зацепился хвостовой балкой за землю. Я не видел, но там работали мои люди, очевидцы, их сейчас опрашивают, — цитирует Михайлова РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, вертолёт Ми-2 упал утром 21 июня в станице Чамлыкской Лабинского района Кубани. Пилот погиб, Следственный комитет проводит проверку обстоятельств ЧП.