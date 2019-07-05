https://static.news.ru/photo/33b84292-9f5f-11e9-88b7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту гибели пассажиров катамарана, перевернувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга в Краснодарском крае. Погибшими оказались жители двух российских субъектов.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц, — говорится на сайте ведомства .

По данным следствия, в результате инцидента погибли «не менее двух человек». Информация о числе пассажиров катера и пострадавших уточняется.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края, жертвы трагедии оказались жителями Мордовии и Белгородской области.

По информации « Интерфакса », который также ссылается на собственный источник, перевернувшийся катамаран рассчитан на 12 человек, однако перевозил 43 пассажиров. Судно зарегистрировано в порту Туапсе, свидетельство выдавалось в 2017 году.

Как писал News.ru, ранее глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что силовики задержали капитана прогулочного судна, которое перевернулось 5 июля в акватории Чёрного моря.