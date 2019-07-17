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Директор лагеря под Евпаторией Ренат Каюмов рассказал, что произошло с детьми, и опроверг их массовую госпитализацию. По его словам, детей отвозят в больницу на осмотр и привозят обратно.

Как рассказал Каюмов, причина отравления пока неизвестна — «приехали или тут заболели». На за последние сутки более 30 детей пожаловались на недомогание, пишет РИА Новости. Диагноз детям пока не поставили,...