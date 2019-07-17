Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Крым возбудили уголовное дело по факту госпитализации 49 детей и 5 вожатых из детского лагеря санатория «Лучистое». В настоящее время силовики проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести. В СК отметили, что угрозы их жизням нет.
Уголовное дело возбуждено по статьям 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщается на
Ранее News.ru писал, что директор лагеря под Евпаторией Ренат Каюмов рассказал, что произошло с детьми, и опроверг их массовую госпитализацию. По его словам, детей отвозят в больницу на осмотр и привозят обратно.