Несколько тысяч человек эвакуированы из-за срабатывания пожарной сигнализации в ТЦ «Океания» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Пожарная сигнализация сработала во время приготовления пищи на четвёртом этаже торгового центра, расположенного на Кутузовском проспекте, 57, передаёт
Из данного учреждения были эвакуированы несколько тысяч человек. Оказалось, что срабатывание сигнализации было ложным, — сообщили в ведомстве.
Как писал News.ru, 18 июля произошло задымление в подвале фитнес-клуба на улице Лодочной в Москве. Из помещений были эвакуированы 947 человек.