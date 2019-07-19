https://static.news.ru/photo/1c6f3eca-aafd-11e9-b1b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Несколько тысяч человек эвакуированы из-за срабатывания пожарной сигнализации в ТЦ «Океания» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Пожарная сигнализация сработала во время приготовления пищи на четвёртом этаже торгового центра, расположенного на Кутузовском проспекте, 57, передаёт ТАСС .

Из данного учреждения были эвакуированы несколько тысяч человек. Оказалось, что срабатывание сигнализации было ложным, — сообщили в ведомстве.

Как писал News.ru, 18 июля произошло задымление в подвале фитнес-клуба на улице Лодочной в Москве. Из помещений были эвакуированы 947 человек.