https://static.news.ru/photo/61227f18-b562-11e9-af4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двухлетнюю девочку в Саратове госпитализировали в тяжёлом состоянии после того как на коляску, в которой её везла мама, упал строительный инструмент с крыши школы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры роегиона.

Сегодня днём жительница Саратова проходила с коляской, в которой находилась её двухлетняя дочь, по тротуару вдоль здания коррекционной школы на улице Пролетарской, когда с кровли на голову ребёнка упал строительный инструмент, — цитирует сообщение РИА Новости .

В надзорном ведомстве пояснили, что ребёнок госпитализирован с серьёзной травмой головы.

В связи с инцидентом прокуратура начала проверку соблюдения требований градостроительного законодательства и техники безопасности при проведении ремонта кровли.

Доследственную проверку также начали в региональном СУ СК. По информации ведомства, на ребёнка упала шлифовальная машинка («болгарка»), которую во время ремонта кровли школы уронил один из рабочих.

Как писал News.ru, завуч общеобразовательной школы № 3 города Краснокамска Пермской области сядет на скамью подсудимых за смерть 14-летней школьницы от голода. Мать девочки специально не давала дочери есть, что привело к гибели подростка.