https://static.news.ru/photo/fa99a492-a738-11e9-a131-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полицейские обнаружили тела двоих взрослых и одного ребёнка в посёлке ТЭЦ города Ельца Липецкой области. По предварительным данным, мужчина убил свою сожительницу и её сына, ранил дочь, а затем покончил с жизнью.

Силовики нашли в квартире трупы 29-летней хозяйки жилища, семилетнего мальчика и 31-летнего сожителя, сообщается на сайте местного СК. Кроме того, там находилась четырёхлетняя девочка с порезами на теле.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что убийство произошло 14 июля, так как в этот день соседи слышали крики.

Сначала в экстренные службы обратились родители женщины: они не смогли связаться с дочерью и позвонили в МЧС. Прибывшие на место спасатели увидели следы крови в окне и сообщили в полицию.

В настоящий момент ведётся работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее News.ru писал, что мужчина в якутском городе Среднеколымске из окна своей квартиры убил сотрудника Росгвардии, ранил полицейского, после чего покончил с собой. Стражей порядка вызвала супруга стрелка, чтобы они утихомирили её агрессивного мужа.