ДТП на трассе в Казахстане унесло жизни трёх человек.
По данным департамента полиции Жамбылской области, авария произошла на 380-м км трассы Алма-Ата — Екатеринбург. Служебная полицейская машина самоопрокинулась.
ДТП произошло во время доставления нарушителей миграционного законодательства, — сообщили в департаменте.
Среди погибших — два сотрудника полиции и перевозимый ими гражданин Узбекистана.
Ранее News.ru писал о том, что один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на переезде в Саратовской области.