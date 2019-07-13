Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ДТП на трассе в Казахстане унесло жизни трёх человек.

По данным департамента полиции Жамбылской области, авария произошла на 380-м км трассы Алма-Ата — Екатеринбург. Служебная полицейская машина самоопрокинулась.

ДТП произошло во время доставления нарушителей миграционного законодательства, — сообщили в департаменте.

Среди погибших — два сотрудника полиции и перевозимый ими гражданин Узбекистана.

Ранее News.ru писал о том, что один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на переезде в Саратовской области.

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