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ТЭЦ-27, на территории которой горит цистерна с маслом, снижает мощность до нуля, однако опасности возникновения проблем с энергоснабжением жителей района нет.

Для этого подключили к работе резервную электростанцию, а на других, уже работающих, увеличена мощность. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ. Станция снижает мощность до нуля, риска нарушения энергоснабжения потребителей...