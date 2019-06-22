https://static.news.ru/photo/28fe52ac-9522-11e9-bb94-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/soboll.ru

Злоумышленники облили фекалиями три точки сбора подписей за выдвижение на выборы в Мосгордуму сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Инциденты произошли в Пресненском районе столицы.

Неизвестные облили фекалиями сборщиков и агитационные конструкции у магазина Billa на улице Красная Пресня, возле станции метро «Улица 1905 года», пишет « Медиазона ».

По словам сборщика подписей Алексея Мартынова, злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле.

Работающий у станции метро «Улица 1905 года» Игорь Ходячий сообщил, что находившийся рядом сотрудник полиции не отреагировал на нападение. Провокаторы в данном случае были в масках и выглядели так, как будто им ещё нет 18 лет.

По словам Любови Соболь, нападения на сборщиков подписей за соратницу Алексея Навального происходят не в первый раз, однако ранее злоумышленники не использовали фекалии.

Как писал News.ru, ГУ МВД по Петербургу начало проверку после публикации видеозаписи о фальсификации подписей в поддержку врио губернатора города Александра Беглова.