https://static.news.ru/photo/c08afee2-a3c6-11e9-abd2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

ТЭЦ-27, на территории которой горит цистерна с маслом, снижает мощность до нуля, однако опасности возникновения проблем энергоснабжения жителей района нет.

Для этого подключили к работе резервную электростанцию, а на других, уже работающих, увеличена мощность. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Станция снижает мощность до нуля, риска нарушения энергоснабжения потребителей нет. Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях, — заявили в ведомстве.

По его данным на территории теплоэлектростанции горела цистерна с маслом. Площадь горения составляет 150-200 квадратных метров, а высота — 20 метров. Кроме того, в МЧС РФ сообщили о горении на территории ТЭЦ газовой станции высокого давления.

Ранее News.ru писал о том, что пожарный поезд отправился на территорию ТЭЦ-27 для тушения крупного возгорания.