https://static.news.ru/photo/e53f3cac-a138-11e9-b960-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Пожар произошёл на мусорном полигоне в городе Энгельс Саратовской области, сообщили в компании, являющейся оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в регионе.

По данным организации, возгорание было зафиксировано в 5:30 по местному времени (4:30 по Москве), передаёт РИА Новости .

Огонь мог возникнуть из-за действий неизвестных на расположенной рядом старой свалке. Опасность серьёзного возгорания отсутствует.

В настоящий момент на месте работают пять спецмашин от городской администрации. Кроме того, на место следует две единицы техники от МЧС.

Работники нашего полигона регулярно наблюдают возгорание и задымление на старой свалке. Чаще всего они рукотворные, когда люди пытаются добыть металл и для этого выжигают всё вокруг него, — рассказал заместитель начальника городского перерабатывающего комплекса.

Ранее News.ru писал, что пострадавших при пожаре в Троицке пришлось эвакуировать санитарным вертолётом. При помощи транспортного средства госпитализированы двое мужчин, получивших ожоги различной степени тяжести. Они доставлены в специализированное медицинское учреждение.