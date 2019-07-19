Пожар произошёл на мусорном полигоне в городе Энгельс Саратовской области, сообщили в компании, являющейся оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в регионе.
По данным организации, возгорание было зафиксировано в 5:30 по местному времени (4:30 по Москве), передаёт
Огонь мог возникнуть из-за действий неизвестных на расположенной рядом старой свалке. Опасность серьёзного возгорания отсутствует.
В настоящий момент на месте работают пять спецмашин от городской администрации. Кроме того, на место следует две единицы техники от МЧС.
Работники нашего полигона регулярно наблюдают возгорание и задымление на старой свалке. Чаще всего они рукотворные, когда люди пытаются добыть металл и для этого выжигают всё вокруг него, — рассказал заместитель начальника городского перерабатывающего комплекса.
Ранее News.ru писал, что пострадавших при пожаре в Троицке пришлось эвакуировать санитарным вертолётом. При помощи транспортного средства госпитализированы двое мужчин, получивших ожоги различной степени тяжести. Они доставлены в специализированное медицинское учреждение.