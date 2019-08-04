Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Российский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Такое решение командир корабля принял из-за разгерметизации салона.

Самолёт летел из Элисты в Сочи, передаёт «Интерфакс» сообщение анонимного источника в органах надзора за воздушным движением.

На борту находился 81 человек. Борт совершил посадку без происшествий.

Как писал News.ru ранее, при выполнении маршрута из Южной Кореи во Владивосток у лайнера Sukhoi Superjet 100 треснул верхний слой лобового стекла, рассказали в обслуживающей лайнер компании «Якутия». В салоне находились 69 пассажиров, включая одного ребёнка. В результате инцидента никто не пострадал.

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