https://static.news.ru/photo/8a78fa62-b6da-11e9-944b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Российский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Такое решение командир корабля принял из-за разгерметизации салона.

Самолёт летел из Элисты в Сочи, передаёт « Интерфакс » сообщение анонимного источника в органах надзора за воздушным движением.

На борту находился 81 человек. Борт совершил посадку без происшествий.