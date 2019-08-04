https://static.news.ru/photo/8a78fa62-b6da-11e9-944b-fa163e074e61_660.jpgФото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press
Российский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. Такое решение командир корабля принял из-за разгерметизации салона.
Самолёт летел из Элисты в Сочи, передаёт «Интерфакс» сообщение анонимного источника в органах надзора за воздушным движением.
На борту находился 81 человек. Борт совершил посадку без происшествий.
Как писал News.ru ранее, при выполнении маршрута из Южной Кореи во Владивосток у лайнера Sukhoi Superjet 100 треснул верхний слой лобового стекла, рассказали в обслуживающей лайнер компании «Якутия». В салоне находились 69 пассажиров, включая одного ребёнка. В результате инцидента никто не пострадал.