https://static.news.ru/photo/88a0711e-b6eb-11e9-9f07-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/mchs.gov.ru

Детей, а также сопровождавших их взрослых из двух детских лагерей на Азовском море Краснодарского края экстренно эвакуировали из-за угрозы затопления в связи с неблагоприятными метеоусловиями в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Из-за угрозы затопления нагонной волной проведена эвакуация из детских оздоровительных лагерей «Ровесник» и «Лебяжий берег». Задействовано 12 автобусов, — цитирует сообщение « Интерфакс ».

В лагере «Ровесник» отдыхали 90 детей и 25 взрослых, их отправили по домам. Для «Лебяжьего берега» создан пункт временного размещения, куда доставлены 160 детей и 54 взрослых.

Как писал News.ru, ранее синоптики прогнозировали на 4 августа в Сочи Краснодарского края резкое ухудшение погоды с формированием смерчей и грозовыми дождями.