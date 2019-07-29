https://static.news.ru/photo/991792a0-b1cf-11e9-bd36-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба МЧС по Иркутской области

Спасатели эвакуируют воспитанников восьми детских лагерей в Шелеховском районе Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках.

У нас на территории 11 детских лагерей. Мы вчера эвакуировали два — «Черёмушки» и «Огоньки», сегодня в превентивных целях эвакуируем ещё восемь. Всех детей перевозят в пункт временного размещения на базе школы № 1, но они там находятся недолго, так как их забирают родители, — сообщил ТАСС представитель пресс-службы администрации района.

По его словам, к 13:00 (08:00 мск) уровень воды в реке Олха составил 238 сантиметров при критической отметке в 210 сантиметров, в Иркуте — 448 сантиметров при критической отметке в 480 сантиметров.

Ранее News.ru писал, что уровень воды в реке Олха в Шелеховском районе Иркутской области сильно поднялся из-за ливней. В связи с этим было принято решение эвакуировать детские лагеря «Огоньки» и «Черёмушки». Об этом сообщил глава района Максим Модин в Instagram. На всей территории района введён режим повышенной готовности. По словам Модина, в двух школах подготовлены пункты временного размещения.

Иркутская область в этом году страдает от паводков, которые вызваны сильными ливнями, обрушившимися на регион. Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся на 8 см выше критической отметки. Спасатели разослали уведомления о ситуации местным чиновникам.