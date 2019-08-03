https://static.news.ru/photo/6af81e4c-b5eb-11e9-9cc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спасатели эвакуировали в больницу трёх москвичей, пострадавших при катании на квадроцикле в горах Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошёл днём 3 августа в Эльбрусском районе на перевале Актопрак.

Девушку в тяжёлом состоянии спасатели на частном вертолёте доставили в районную больницу в Тырныауз, — рассказал РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

По его словам, двух мужчин с травмами средней тяжести транспортируют в то же лечебное учреждение на автомобиле.

Ранее News.ru писал, что два человека погибли во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии. Трагедия произошла в Черекском районе республики. Альпинисты из Петербурга сорвались в ущелье Укю на горе Урал, высота которой составляет 4300 м над уровнем моря.