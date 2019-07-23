https://static.news.ru/photo/1c6fe5b8-ad1a-11e9-a9ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Пожар в палаточном городке детского лагеря в Хабаровском крае мог произойти из-за обогревателя. Такую версию выдвинул представитель региональных экстренных служб.

Обогреватели в палатках были. Не исключено, что он мог стать причиной пожара. Но это одна из версий, – приводит слова собеседника в экстренных службах РИА Новости .

Как сообщал представитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в лагере действовало водяное отопление.

Следователи осматривают место происшествия, изымают документацию, опрашивают детей и сотрудников лагеря. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Палаточный городок на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края загорелся в ночь на вторник, 23 июля. Огонь распространился на площадь 2,4 тыс. кв. м. По данным МЧС, сгорели 20 палаток из 26-ти. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и девять единиц техники.

При пожаре погибла 11-летняя девочка, трое детей находятся в коме. Всего пострадали девять человек – четверо детей и пять взрослых, писал News.ru.