Работника московского аэропорта Домодедово во время обслуживания самолёта на стоянке сбил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного узла.
ЧП произошло при наземном обслуживании одного из лайнеров. Сотрудник воздушной гавани госпитализирован. Создана комиссия для расследования причин инцидента, передаёт
По словам источника агентства в правоохранительных органах, ЧП произошло вечером 4 июля на взлётной полосе. Случившееся на работу аэропорта не повлияло.
Как писал News.ru, ранее пресс-служба Шереметьево опровергла информацию об отказе пограничников обслуживать пассажиров с электронными билетами.