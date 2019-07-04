Фото: Сергей Булкин/News.ru

Шесть детских оздоровительных лагерей эвакуируют в Шелеховском районе Иркутской области, где объявлен режим повышенной готовности из-за подъёма воды в реке Иркут. Об этом заявил глава района Максим Модин.

Эвакуируем шесть детских оздоровительных лагерей, а также предлагаем жителям домов на берегу реки разместиться в пункты временного размещения. Все службы в готовности, каждый отрабатывает своё задание, — написал он в...