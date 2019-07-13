https://static.news.ru/photo/0ad712ec-a642-11e9-994a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Леван Авлабрели/Sputnik/РИА Новости

Мальчик, родители которого, граждане Саудовской Аравии, погибли в ДТП на автотрассе Кобулети — Батуми вечером 13 июля, скончался от полученных травм в Батумской больнице.

Об этом сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе. По его словам, помимо многочисленных травм в брюшной полости, у пятилетнего мальчика было несовместимое с жизнью повреждение головного мозга.

Ребёнка не удалось спасти, — сказал Микеладзе.

Повреждения в аварии получили ещё 10 человек, в том числе 6-летняя сестра погибшего мальчика. Она находится в тяжёлом состоянии, её отправили на реанимобиле в Тбилиси. Ещё девять пострадавших, среди которых семь граждан Польши и два гражданина Грузии, проходят лечение в двух клиниках региона.

Ранее News.ru писал о том, что авария на скоростной автотрассе Батуми — Кобулети в грузинской Аджарии унесла жизни двух человек. Ещё 11 пострадали. Участниками ДТП стали три столкнувшихся минивэна. Причина аварии пока неизвестна. МВД Грузии начало расследование.