Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов Саратовской области нашли детей, которых подозревают в осквернении Вечного огня. По данным полиции, один из них справил нужду возле мемориала.

Информация о правонарушении появилась из размещённой в Сети видеозаписи. На кадрах один из подростков сидит у памятника, другой ходит рядом, а третий непосредственно оскверняет территорию возле Вечного огня, передаёт ТАСС...