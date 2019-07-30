Уголовное дело было возбуждено после повреждения нефтеналивным танкером FOS Hamilton причала в Новороссийском морском порту.
Следственный комитет нашёл в инциденте признаки преступления, предусмотренного статьёй о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба, сообщается на
Порт, подконтрольный компании «Татнефть», обратился в региональный арбитражный суд. Он требует возмещения 653 млн рублей.
Следователи оценили ущерб в 372 млн рублей.
ЧП произошло 22 июня. Судно навалилось на причал при швартовке. Пирс был закрыт до середины июля из-за расследования причин произошедшего.
Ранее News.ru писал, что танкер-газовоз Grand Elena протаранил причал в сахалинском порту Пригородное. В результате инцидента судно получило пробоину.