Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уголовное дело было возбуждено после повреждения нефтеналивным танкером FOS Hamilton причала в Новороссийском морском порту.

Следственный комитет нашёл в инциденте признаки преступления, предусмотренного статьёй о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба, сообщается на сайте ведомства.

Порт, подконтрольный компании «Татнефть», обратился в региональный арбитражный суд. Он требует возмещения 653 млн рублей.

Следователи оценили ущерб в 372 млн рублей.

ЧП произошло 22 июня. Судно навалилось на причал при швартовке. Пирс был закрыт до середины июля из-за расследования причин произошедшего.

Ранее News.ru писал, что танкер-газовоз Grand Elena протаранил причал в сахалинском порту Пригородное. В результате инцидента судно получило пробоину.

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