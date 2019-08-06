https://static.news.ru/photo/7bca110e-b847-11e9-99d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет подтверждает гибель одного человека в результате серии взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края.

Личность погибшего не раскрывается, однако как ранее сообщил источник в экстренных службах, погибший — сотрудник ведомственной пожарной охраны Министерства обороны РФ. Всего по официальным данным, восемь человек госпитализированы с травмами и повреждениями различной степени тяжести.

По итогам серии взрывов на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения, возбуждено уголовное дело «о нарушении правил обращения с оружием и взрывчаткой», — сообщает СК РФ.

По данным следствия, в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар, после чего начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов.

Пострадавшие при взрывах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края находятся в состоянии средней степени тяжести. Полученные травмы не представляют угрозы для их жизни, заявил глава Красноярского края Александр Усс. Губернатор подчеркнул, что он не смог лично посетить госпитализированных, но медики находятся постоянно на связи и докладывают о здоровье пациентов.

Введенный 5 августа в городе Ачинск Красноярского края режим ЧС отменён властями региона. Местные жители могут вернуться домой, писал News.ru.