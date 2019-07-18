https://static.news.ru/photo/95a3b054-a955-11e9-b881-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи в Магадане сочли аморальными попытки главы отделения Юнармии и специалиста МОГАУ «Молодёжный центр» Павла Подпорина склонить несовершеннолетнюю к интиму, однако уголовное дело на него заводить не стали. Об этом говорится в пресс-релизе регионального СУ СК.

Следственный отдел по городу Магадану провёл проверку сообщений о «домогательствах со стороны руководителя молодёжной военно-патриотической общественной организации к несовершеннолетней», говорится на сайте ведомства .

Проверка проводилась по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй УК «Понуждение к действиям сексуального характера».

Правоохранительные органы опросили более 15 человек, в том числе подвергшуюся домогательствам девушку и её родителей.

Следователем принято законное и обоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку было установлено отсутствие у несовершеннолетней зависимости от мужчины в какой-либо форме, а угроз в её адрес он не высказывал, — говорится в сообщении.

Вместе с тем в адрес руководителя МОГАУ «Молодёжный центр» следователем направлено представление о принятии мер к подчинённому работнику. По результатам служебной проверки руководство учреждения уволило Подпорина.

В апреле 11 школьников из Магадана написали письмо секретарю региональной Общественной палаты Вячеславу Бочарову, в котором заявили, что руководитель организации Павел Подпорин позволяет себе «странные вещи, которые заставляют многих детей покидать движение и бояться доверять старшим».

Руководителя Юнармии упрекнули в домогательствах к несовершеннолетней девушке. Подпорин отрицал обвинения.

Как писал News.ru, в июне один из основателей профсоюза «Ученик» в Петербурге Леонид Шайдуров устроил голодовку. Он, в частности, требовал убрать Юнармию из школ.