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Два человека могли скончаться по пути в больницу после перевёртывания прогулочного катера в Чёрном море.

К сожалению, спасти двоих пострадавших не удалось, они умерли по дороге в больницу, — сказал ТАСС источник в Минздраве Краснодарского края. Как ранее сообщал News.ru, прогулочное судно перевернулось в акватории...