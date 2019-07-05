Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы начали проверку после инцидента с прогулочным катером в Чёрном море возле посёлка Джубга Краснодарского края. Об этом заявила помощник главы Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.

Проводится доследственная проверка по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Чёрного моря, — цитирует Терземан РИА Новости.

Как писал News.ru, прогулочное судно перевернулось 5 июля в акватории Чёрного моря около побережья посёлка Джубга. На борту находилось более 40 человек, двое из них могли погибнуть. По другим данным, никто не утонул.

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