СК начал проверку после инцидента с катером в Чёрном море
Антон Касс
20:55, 05 июля 2019
https://static.news.ru/photo/9ac57678-9f4e-11e9-9c26-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Правоохранительные органы начали проверку после инцидента с прогулочным катером в Чёрном море возле посёлка Джубга Краснодарского края. Об этом заявила помощник главы Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
Проводится доследственная проверка по факту опрокидывания прогулочного катера в акватории Чёрного моря, — цитирует Терземан РИА Новости.