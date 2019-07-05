Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать капитана прогулочного судна, опрокинувшегося в Чёрном море, рассказал глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.
По словам чиновника, в настоящий момент следователи проводят его опрос, передаёт
Его разыскивали, затем он был обнаружен и задержан, сейчас его опрашивают следователи, — поделился он.
МВД, в свою очередь, не подтвердило данные о задержании капитана. По данным полиции, его личность установлена, готовится ориентировка для розыска.
Прогулочное судно перевернулось 5 июля в акватории Чёрного моря около побережья посёлка Джубга. На борту находилось более 40 человек, двое из них погибли.
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Краснодарского края задержали владельца катамарана. В настоящее время с ним работают силовики.