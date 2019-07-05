https://static.news.ru/photo/7aa8e1cc-9f5d-11e9-b278-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 34.mchs. gov.ru/Global Look Press

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать капитана прогулочного судна, опрокинувшегося в Чёрном море, рассказал глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

По словам чиновника, в настоящий момент следователи проводят его опрос, передаёт ТАСС .

Его разыскивали, затем он был обнаружен и задержан, сейчас его опрашивают следователи, — поделился он.

МВД, в свою очередь, не подтвердило данные о задержании капитана. По данным полиции, его личность установлена, готовится ориентировка для розыска.

Прогулочное судно перевернулось 5 июля в акватории Чёрного моря около побережья посёлка Джубга. На борту находилось более 40 человек, двое из них погибли.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Краснодарского края задержали владельца катамарана. В настоящее время с ним работают силовики.