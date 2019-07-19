https://static.news.ru/photo/c7b8105a-aa20-11e9-95e4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в столичной квартире однополой пары, воспитывающей двоих усыновлённых детей. Силовики сломали замки, когда хозяев не было дома, сообщил юридический защитник ЛГБТ-группы «Выход» Максим Оленичев.

По его словам, в процедуре принимали участие больше девяти человек, включая соседей, передаёт « МБХ Медиа ». При этом мужчин не поставили в известность о предстоящем обыске.

Они осмотрели вещи, литературу. Мы не знаем, изъяли ли что-то, копию протокола нам не предоставили, — отметил он.

Полицейские ушли из помещения, не закрыв дверь, добавил юрист. Владельцам не позволили присутствовать при проведении процедуры через адвоката. Защитник уверен, что обыск связан с уголовным делом в отношении органов опеки, однако он незаконен.

В отношении семьи никаких дел сейчас не возбуждено, проводится только проверка, о результатах мы не знаем, — добавил Оленичев.

Ранее News.ru писал, что факт гомосексуальности приёмных родителей не может быть основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом заявила ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Ирина Киркора.