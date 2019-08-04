https://static.news.ru/photo/b9bdd826-b697-11e9-bb1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подросток скончался после падения с крыши заброшенного здания в Екатеринбурге. Он с двумя приятелями гулял около постройки и решил обследовать её.

Товарищи залезать внутрь не решились и остались снаружи. Поэтому точные обстоятельства гибели молодого человека сейчас выясняют в региональном управлении Следственного комитета.

На данный момент известно, что парень умер до приезда бригады скорой помощи, сообщили в ведомстве . Мать школьника и его друзья дали показания следователям.

Ранее, как писал News.ru, в торговом центре Екатеринбурга на посетителей обрушилась рекламная конструкция. Пострадали восемь человек.