Подросток скончался после падения с крыши заброшенного здания в Екатеринбурге. Он с двумя приятелями гулял около постройки и решил обследовать её.
Товарищи залезать внутрь не решились и остались снаружи. Поэтому точные обстоятельства гибели молодого человека сейчас выясняют в региональном управлении Следственного комитета.
На данный момент известно, что парень умер до приезда бригады скорой помощи,
Ранее, как писал News.ru, в торговом центре Екатеринбурга на посетителей обрушилась рекламная конструкция. Пострадали восемь человек.