Пожар площадью 300 кв. м. возник на территории шахты «Воркутинская» в республике Коми. В настоящий момент проходит эвакуация 244 человек, сообщили в местном ГУ МЧС.
Возгорание произошло на четвёртом этаже и кровле углеобогатительной фабрики, передаёт
В настоящий момент на месте ЧП работают больше 50 пожарных и 15 машин спецтехники.
Как ранее писал News.ru, четыре человека пострадали при пожаре на территории воинской части в Саратовской области. Возгорание произошло во время заправки цистерны топливом.