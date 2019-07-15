https://static.news.ru/photo/67dc3cf4-a6fd-11e9-a78a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/mchskomi

Пожар площадью 300 кв. м. возник на территории шахты «Воркутинская» в республике Коми. В настоящий момент проходит эвакуация 244 человек, сообщили в местном ГУ МЧС.

Возгорание произошло на четвёртом этаже и кровле углеобогатительной фабрики, передаёт РИА Новости . По информации ведомства, горнякам ничего не угрожает, однако есть вероятность попадания дыма в вентиляцию шахты.

В настоящий момент на месте ЧП работают больше 50 пожарных и 15 машин спецтехники.

Как ранее писал News.ru, четыре человека пострадали при пожаре на территории воинской части в Саратовской области. Возгорание произошло во время заправки цистерны топливом.