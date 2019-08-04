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Пять самолётов и вертолётов привлечены к тушению лесных пожаров на территории заповедников в Казачинско-Ленском и Качугском районах Иркутской области. Информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.

На ликвидации лесных пожаров на территории природных заповедников задействованы пять воздушных судов, в том числе два самолёта Бе-200, — цитирует представителя министерства РИА Новости. Собеседник агентства добавил, что переброску аэромобильной...