Авария с участием пяти легковушек и двух грузовых автомобилей произошла в Нижегородской области. В результате ДТП пострадали семь человек, двое из которых — дети.
Инцидент произошёл на 563-м км трассы М-10, передаёт
На месте столкновения временно перекрыто движение транспорта.
Ранее News.ru писал, что подозреваемые виновники ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге угнали автомобиль перед тем, как попасть в аварию. Они двигались на Kia Rio по центру города и столкнулись с машиной марки SsangYong, после чего врезались в «Ладу», стоявшую на перекрёстке.