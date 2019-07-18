https://static.news.ru/photo/f887c8ac-a97f-11e9-995d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora в Республике Тыва, сообщили в ГИБДД. В результате ЧП погибли семь человек, все они находились в российской машине.

Среди них трое детей в возрасте 4, 7 и 12 лет, передаёт ТАСС. Кроме того, один пассажир этой же легковушки в настоящий момент находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Ранее News.ru писал, что автобус столкнулся с большегрузом в Приморье. Шесть человек погибли на месте, среди пострадавших — ребёнок, он получил перелом бедра и был госпитализирован.