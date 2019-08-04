Прибывшие в Красноярский край два самолёта-разведчика Су-24МР Центрального военного округа нашли 11 очагов лесных пожаров.
Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Во время вылетов Су-24МР выполнили аэрофотосъёмку четырёх районов, находящихся в 200 км северо-восточнее от города Канска.
Длина района составила 75 км, ширина — 5 км, съёмки проводились на высоте 1,5 км. Были выявлены 11 очагов пожаров, — приводит
ТАССданные оборонного ведомства.
Боевые машины продолжат работу до 5 августа.
Ранее News.ru писал, что Минобороны задействовало в Сибири военные самолёты. За четыре дня авиация потушила более 450 тысяч га горящих лесов и ликвидировала свыше 100 крупных пожаров.