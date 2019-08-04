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Сильный дождь, обрушившийся на Ростов-на-Дону вечером 4 августа, повалил десятки деревьев, а также подтопил несколько домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отмечают в Единой дежурной диспетчерской службе «112», были зарегистрированы отдельные случаи забитых ливнёвок, разрушения конструкций, затопления домовладений, — цитирует сообщение РИА Новости. Также стихия повалила 27 деревьев во всех...