Лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», направляющийся из Казани в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт отправления по техническим причинам.
По данным воздушной гавани, посадка прошла благополучно, в самолёте находилось 185 человек передаёт
Пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова рассказала, что причиной стала птица, которая попала в двигатель.
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Борт получил право на приоритетную посадку.
Ранее News.ru писал, что самолёт Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт Пулково. Причиной такого решения пилотов стало треснувшее стекло в кабине. На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал.