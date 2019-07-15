https://static.news.ru/photo/9f3ed768-a736-11e9-805d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kurt Desplenter/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», направляющийся из Казани в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт отправления по техническим причинам.

По данным воздушной гавани, посадка прошла благополучно, в самолёте находилось 185 человек передаёт Р ИА Новости .

Пресс-секретарь авиакомпании Елена Селиванова рассказала, что причиной стала птица, которая попала в двигатель.

Telegram-канал Baza сообщает, что в результате возник пожар. Дым прошёл через систему вентиляции и проник в салон воздушного судна, что спровоцировало панику среди пассажиров.

Борт получил право на приоритетную посадку.

Ранее News.ru писал, что самолёт Bombardier CRJ-200 авиакомпании «Ямал», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в аэропорт Пулково. Причиной такого решения пилотов стало треснувшее стекло в кабине. На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал.