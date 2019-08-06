https://static.news.ru/photo/dd3129c4-b85f-11e9-8f13-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Семь вылетов совершили самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, чтобы пролить территорию склада в селе Каменка Ачинского района Красноярского края после пожара.
Во время вылетов было сброшено 294 т воды, сообщили в Минобороны РФ.
Каждый из самолётов веерным способом, сменяя друг — друга, доставил к месту сброса по 42 тонны воды. Всего военная авиация сбросила 294 тонны воды для проливки территории, — цитирует ТАСС заявление военного ведомства.
5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения, произошла серия взрывов. Разлёт осколков достигал 15 км. Всего пострадали 13 человек. На территории опасной зоны был введён режим ЧС. Людей из ближайших населённых пунктов эвакуировали. В Министерстве обороны РФ сообщили, что были сняты все ограничения на движение транспорта, которые вводились из-за взрывов на складе боеприпасов, писал News.ru.