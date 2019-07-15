Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) проведёт проверку в связи со смертью пациентки медицинского центра Элины Бабичевой в Москве. Целью мероприятий станет выяснение причины произошедшего.
Разбираться в подробностях ЧП ведомство будет вместе со Следственным комитетом, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что Бабичева скончалась на массажном столе перед процедурой. По предварительной информации, у девушки случился приступ.
На её теле и лице были обнаружены многочисленные следы от игл. Полиция устанавливает, имеют ли они отношение к приступу.