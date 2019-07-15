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Пожар площадью 300 кв. м возник на территории шахты «Воркутинская» в Республике Коми. В настоящий момент проходит эвакуация 244 человек, сообщили в местном ГУ МЧС.

Возгорание произошло на четвёртом этаже и кровле углеобогатительной фабрики, передаёт РИА Новости. По информации ведомства, горнякам ничего не угрожает, однако есть вероятность попадания дыма в вентиляцию шахты. В настоящий момент...