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Бардымский, Сивинский, Кудымкарский, Юрлинский и Гайнский районы Пермского края оказались подтопленными из-за сильных дождей, из-за чего там введён режим ЧС. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В результате дождевого паводка в п. Сейва Гайнского района подтоплены 24 придомовые территории. Органами местного самоуправления для звеньев территориальной подсистемы РСЧС введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», —цитирует сообщение РИА Новости .

Из-за сильных осадков на территории Гайнского района размыты пять автомобильных мостов, два участка автодорог, ведущих к трём населённым пунктам, где живут 1117 человек.

В ночь на 17 июля повышение уровня воды было зафиксировано в реке Лопва в окрестностях села Юрла Юрлинского района. Всего в трёх населённых пунктах в зону подтопления попали 111 придомовых территорий, в том числе 24 жилых дома, где живут 250 человек.

В Кудымкарском и Юрлинском районах был введён режим ЧС. Позже ведомство в МЧС заявили о снижении уровня воды в реках на территории этих муниципалитетов.

Как писал News.ru, 16 июля вода поднялась в реках Кува и Большая Амзя Пермского края. В результате инцидента произошло подтопление зданий и участков в сёлах Кува Кудымкарского района и Акбаш Бардымского района.