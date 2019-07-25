https://static.news.ru/photo/579d4d7e-aeb9-11e9-b89f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Image/Global Look Press

Обслуживающая компания Шереметьево повредила обшивку самолёта авиакомпании Nordwind Airlines, который должен был вылететь из Москвы в Ереван в 10:30 мск 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Обслуживающая компания в Шереметьево повредила трапом обшивку самолёта рейса Москва — Ереван. Резервное воздушное судно сейчас будем готовить, задержка ориентировочно составит 30 минут, — цитирует представителя пресс-службы агентство « Москва ».

На сайте аэропорта Шереметьево указано, что борт вылетел в 11:23 мск. Таким образом, задержка составила 53 минуты.

Ранее News.ru писал, что самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следующий из Осло в Москву, вернулся в аэропорт вылета.