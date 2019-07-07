Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Авария с участием двух автомобилей произошла в московском районе Крылатское. Пострадали четыре человека.

Автомобили Kia и Lexus столкнулись возле дома № 42, корпус 1 на Рублёвском шоссе по направлению в центр города, передаёт АГН «Москва».

В результате ДТП травмы получили трое взрослых и один ребёнок. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Как писал News.ru, ранее уголовное дело было заведено по факту смерти трёх человек при взрыве бензовоза в Свердловской области. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

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