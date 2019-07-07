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Хлопок газа произошёл в доме, расположенном в Адмиралтейском районе Петербурга, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сообщение об инциденте в доме № 21 по 13-й Красноармейской улице поступило 7 июля около 5:00 мск, передаёт РИА Новости. По предварительной информации, причиной стала утечка газа. Госпитализирован 22-летний мужчина...