https://static.news.ru/photo/872e53a8-b77e-11e9-bae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Три человека, в том числе ребёнок, госпитализированы в результате детонации боеприпасов на военном складе в городе Ачинск Красноярского края.

Четыре человека получили ожоги, двоим пострадавшим оказали помощь на месте, ещё двое находятся в больнице с осколочными ранениями, сообщает МЧС.

В администрации Ачинска на данный момент проходит экстренное заседание штаба.

Прорабатываются вопросы по готовности приёма пострадавших в районе ЧП, наличие койко-мест в больницах, запасы крови, мобилизация транспорта, — сообщается на сайте администрации Ачинска и городского совета депутатов.

На военном складе в городе Ачинске горят две площадки, где находятся не меньше 40 тысяч крупных снарядов калибра 125 и 152 мм. В Ачинском районе Красноярского края на данный момент эвакуировали уже четыре населённых пункта в радиусе 20 км вокруг склада, при этом власти утверждают, что для жителей самого Ачинска «угрозы нет». На место взрывов готовится вылететь глава Красноярского края Александр Усс.

Взрыв под Ачинском прогремел в войсковой части № 74008 — там базируются ракетные войска стратегического назначения. Предварительно установлена причина пожара на складе боеприпасов, для тушения возгорания направлены два пожарных поезда, писал News.ru.