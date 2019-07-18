Сотрудники столовой стали источником норовирусной инфекции, из-за чего 52 ребёнка и пятеро взрослых были госпитализированы в детском лагере «Лучистый» в Крыму.
По результатам лабораторных исследований установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой, — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.
Как ранее писал News.ru, массовое отравление в лагере произошло 16 июля. Первоначально в больницу попали 34 ребёнка, затем число пострадавших увеличилось.
По факту инцидента региональный главк СКР возбудил уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.