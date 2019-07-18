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Следователи в Магадане сочли аморальными попытки главы отделения Юнармии и специалиста МОГАУ «Молодёжный центр» Павла Подпорина склонить несовершеннолетнюю к интиму, однако уголовное дело на него заводить не стали. Об этом говорится в пресс-релизе регионального СУ СК.

Следственный отдел по городу Магадану провёл проверку сообщений о «домогательствах со стороны руководителя молодёжной военно-патриотической общественной организации к несовершеннолетней», говорится на сайте ведомства. Проверка проводилась по признакам состава преступления, предусмотренного...