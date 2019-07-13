https://static.news.ru/photo/3f33ff3c-a660-11e9-8366-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Автобус, перевозивший 39 пассажиров, перевернулся на трассе в Башкирии.

В результате ДТП погибли пять человек. Ещё десять госпитализированы. Автобус King Long, следовавший в Уфу, улетел в кювет и перевернулся на 54-м км трассы Белорецк — Инзер, передаёт РИА Новости .

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Есть затруднения с извлечением из автобуса пассажиров — несколько человек зажаты в нём, и им требуется деблокировка.

Ранее News.ru писал о том, что мальчик, родители которого, граждане Саудовской Аравии, погибли в ДТП на автотрассе Кобулети — Батуми вечером 13 июля, скончался от полученных травм в Батумской больнице.