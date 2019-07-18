https://static.news.ru/photo/7a5e2d40-a98e-11e9-9322-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Четверо мужчин в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали 47-летнюю женщину в квартире на юге столицы.

Пострадавшей удалось сбежать и вызвать полицию, сообщил источник News.ru. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов встретили сопротивление и были вынуждены применить силу.

Двое предполагаемых преступников госпитализированы, остальные задержаны.

Инцидент произошёл в доме 43к1 по улице Судостроительная.

Ранее News.ru сообщал, что 19-летний гражданин США, а также местный подросток задержаны в Геленджике по обвинению в изнасиловании девушки. По данным следователей, инцидент произошёл в одной из гостиниц города. В ночь на 13 июля американец пригласил молодых людей к себе в номер. Находясь наедине с девушкой, мужчины совершили в отношении неё действия сексуального характера, после чего изнасиловали.