Фото: ЧП | Геленджик/vk.com

Главной версией причины опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море сейчас является перегруз, рассказал заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

Эту информацию представитель ведомства рассказал в ходе брифинга, передаёт ТАСС.

ЧП произошло 5 июля около побережья посёлка городского типа Джубга в Краснодарском крае. На борту находились 43 человека. Двое из них погибли.

Ранее разработчик перевернувшегося в Чёрном море катера Дмитрий Сребный рассказал о причинах трагедии. По его словам, ЧП произошло из-за перегруза. Норма вместимости судна была превышена в несколько раз, писал News.ru.

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