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Капитан катера, который перевернулся в Чёрном море около поселка Джубга Краснодарского края, не имел лицензии на перевозку пассажиров. Об этом заявил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензию на перевозку пассажиров морским транспортом, — цитирует Козлова ТАСС. Как писал News.ru, сцена спасения пассажиров перевернувшегося 5 июля...