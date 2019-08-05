https://static.news.ru/photo/179ea6f2-b78b-11e9-a19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ achpod/Global Look Press

Один военнослужащий погиб в результате взрывов на территории артиллерийского склада в селе Каменка Красноярского края.

Погибший — сотрудник ведомственной пожарной охраны Министерства обороны РФ, — сообщил Life источник в экстренных службах.

По последним данным МЧС, после серии взрывов на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения, были госпитализированы трое военных с осколочными ранениями. У двоих многочисленные переломы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Ещё один военнослужащий будет проходить лечение амбулаторно. Также сообщалось о госпитализации ребёнка. Всего за медицинской помощью обратились восемь человек.

Администрация города Ачинск Красноярского края приняла решение об эвакуации жителей из-за продолжающихся взрывов. По предварительным данным, всего из города будут вывезены свыше 11 тысяч человек. На данный момент также идёт экстренная эвакуация детского лагеря, расположенного вблизи ЧП, и ещё трёх населённых пунктов. Личный состав войсковой части 74008 укрыт в бомбоубежище.

В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов сообщением Абакан — Москва и Москва — Абакан и автобусов. Разлёт осколков достигает 15 км.

Министр обороны России Сергей Шойгу направил в район взрывов своего заместителя Дмитрия Булгакова. Вместе с ним в Ачинск следует группа специалистов с целью ликвидации пожара.

Предварительно установлена причина пожара, для тушения возгорания туда направлены два пожарных поезда, писал News.ru.