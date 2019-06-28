https://static.news.ru/photo/97bc15c6-9b30-11e9-b28e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники МЧС потушили природный пожар в районе города Новотроицка Оренбургской области, перекинувшийся на сухую траву с территории Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В 15.47 30.06.2019 пожар на территории Новотроицкого г.о. ликвидирован на общей площади 20 га, — говорится в сообщении .

Отмечается, что в ликвидации участвовали 229 человек и 58 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолёт Ми-8, а также 58 волонтёров, силы и средства предприятий и организаций восточного Оренбуржья.

В субботу, 29 июня, спасателям удалось локализовать возгорание, распространившееся на 20 га, писал News.ru. Из расположенного вблизи пожара летнего лагеря «Чайка» были эвакуированы 174 человека.