https://static.news.ru/photo/7aeb18f6-9bdb-11e9-a1f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Терапевты, хирурги и медсёстры Центрального военного округа (ЦВО) направлены в город Тулун Иркутской области для оказания помощи пострадавшим в результате наводнения, а также военнослужащим, которые задействованы в ликвидации его последствий.

На месте происшествия будут работать три врачебно-сестринские бригады. Помимо оказания медпомощи в их задачи входит проведение мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний, сообщает « Интерфакс-Урал » со ссылкой на пресс-службу ЦФО.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подключить армию к борьбе с паводком в регионе. Туда были направлены военные инженеры со спецтехникой для доставки спасателей, продовольствия и эвакуации жителей.

Как писал, News.ru, число жертв паводка в Иркутской области возросло до семи человек. Ещё девять жителей, включая одного ребёнка, числятся пропавшими без вести.