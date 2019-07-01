Терапевты, хирурги и медсёстры Центрального военного округа (ЦВО) направлены в город Тулун Иркутской области для оказания помощи пострадавшим в результате наводнения, а также военнослужащим, которые задействованы в ликвидации его последствий.
На месте происшествия будут работать три врачебно-сестринские бригады. Помимо оказания медпомощи в их задачи входит проведение мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний, сообщает «
Ранее президент Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подключить армию к борьбе с паводком в регионе. Туда были направлены военные инженеры со спецтехникой для доставки спасателей, продовольствия и эвакуации жителей.
Как писал, News.ru, число жертв паводка в Иркутской области возросло до семи человек. Ещё девять жителей, включая одного ребёнка, числятся пропавшими без вести.