Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Жилой дом загорелся в городе Троицк Московской области. На место происшествия был направлен санитарный вертолёт.

При помощи транспортного средства госпитализированы двое мужчин, получивших ожоги различной степени тяжести, сообщается в Instagram Московского авиационного центра. Они будут доставлены в специализированное медицинское учреждение.

В полёте людей сопровождают врачи, следящие за состоянием пациентов.

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15 июля вечером экипаж дежурного санитарного вертолёта Московского авиационного центра вылетел по вызову в городТроицк за пострадавшими при возгорании. По словам оперативного дежурного, возгорание произошло в малоэтажном жилом здании, в результате чего пострадало 4 человека. Вертолётом с места происшествия эвакуировали 2 пострадавших мужчин с ожогами различной степени тяжести в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете их сопровождала авиамедицинская бригада, которая отслеживала и поддерживала состояние пострадавших по пути в больницу. #московскийавиационныйцентр #мац #департаментгочсипб #цэмп #санитарныйвертолет #санитарнаяавиация #спасателимосквы #спасатели #спасателимац #пилоты #пилотымац #вертолеты #авиациямосквы #авиация #вертолетыМосквы #вк117с2 #h145 #helicopter

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Ранее News.ru писал, что спасателям в Ханты-Мансийском автономном округе пришлось вертолётом эвакуировать сторожа с базы рыбзавода из-за медведя. Хищник проник на территорию предприятия вблизи озера Шошъегатор и пытался попасть в сторожку. Получив сообщение, поисковая группа и полицейский на вертолёте Ми-8МТ незамедлительно вылетели к месту вызова.

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