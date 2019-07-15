https://static.news.ru/photo/4bf8ac74-a730-11e9-8671-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Жилой дом загорелся в городе Троицк Московской области. На место происшествия был направлен санитарный вертолёт.

При помощи транспортного средства госпитализированы двое мужчин, получивших ожоги различной степени тяжести, сообщается в Instagram Московского авиационного центра. Они будут доставлены в специализированное медицинское учреждение.

В полёте людей сопровождают врачи, следящие за состоянием пациентов.

Ранее News.ru писал, что спасателям в Ханты-Мансийском автономном округе пришлось вертолётом эвакуировать сторожа с базы рыбзавода из-за медведя. Хищник проник на территорию предприятия вблизи озера Шошъегатор и пытался попасть в сторожку. Получив сообщение, поисковая группа и полицейский на вертолёте Ми-8МТ незамедлительно вылетели к месту вызова.