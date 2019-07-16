https://static.news.ru/photo/8a75a1be-a7cb-11e9-bbe4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники столичной полиции нашли подозреваемого в ранении официанта ресторана на востоке города. По предварительной информации, он напал на работника заведения, так как не имел денег для оплаты счёта.

Предполагаемый преступник — 31-летний приезжий, сообщили в региональном ОМВД. По данным правоохранительных органов, у него произошла словесная перепалка с пострадавшим, в результате которой нападавший ударил его предметом, похожим на нож.

В настоящий момент медики госпитализировали потерпевшего.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее News.ru писал, что мужчина в якутском городе Среднеколымске из окна своей квартиры убил сотрудника Росгвардии, ранил полицейского, после чего покончил с собой. Стражей порядка вызвала супруга стрелка, чтобы они утихомирили её агрессивного мужа.