Спасатели эвакуируют в пункты временного размещения жителей города Байкальск Иркутской области из-за подмыва дамбы левого берега реки Харлахта. Из опасных районов вывезено около 150 человек.
На месте работают <...> 39 человек, на вооружении которых находятся пять единиц техники и плавсредства, — цитирует издание
IrkutskMediaпредставителя регионального главка МЧС.
Кроме этого, в Байкальск прибыло девять машин для откачки воды. Специалисты следят за мостами.
Как писал News.ru, ранее в иркутском ГУ МЧС сообщили, что уровень воды в реке Кирей в районе села Уйгат Тулунского района превысил 5,8 м при критической отметке в 3,5 м. Позднее полиция ввела ограничения на проезд грузовых автомобилей на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Меры приняты из-за угрозы разрушения участка на 157-м км дороги.