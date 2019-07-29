https://static.news.ru/photo/69fd2d46-b205-11e9-8805-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Спасатели эвакуируют в пункты временного размещения жителей города Байкальск Иркутской области из-за подмыва дамбы левого берега реки Харлахта. Из опасных районов вывезено около 150 человек.

На месте работают <...> 39 человек, на вооружении которых находятся пять единиц техники и плавсредства, — цитирует издание IrkutskMedia представителя регионального главка МЧС.

Кроме этого, в Байкальск прибыло девять машин для откачки воды. Специалисты следят за мостами.

Как писал News.ru, ранее в иркутском ГУ МЧС сообщили, что уровень воды в реке Кирей в районе села Уйгат Тулунского района превысил 5,8 м при критической отметке в 3,5 м. Позднее полиция ввела ограничения на проезд грузовых автомобилей на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Меры приняты из-за угрозы разрушения участка на 157-м км дороги.