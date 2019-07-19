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Палаточный лагерь, который устроили экологи и местные жители в окрестностях подмосковного Солнечногорска, разогнали с помощью поливальных машин. Его участники выступают против возрождения мусорного полигона «Поварово».

Активисты устроили экологический пикник рядом с полигоном, чтобы привлечь внимание к закрытой нерекультивированной свалке, которая оказывает загрязняющее воздействие на близлежащие водоёмы, пишет « Новая газета ».

Через несколько часов после прибытия активистов к лагерю приехали две поливальные машины с маркировкой «Солнечногорье». Они залили водой палатки протестующих. Также поливалка повредила припаркованную на обочине машину одной из участниц лагеря, — отмечается в сообщении.

В связи с инцидентом участники лагеря позвонили в полицию, после чего коммунальная техника ретировалась. Активисты намерены написать заявление в правоохранительные органы о порче имущества.

Власти планируют открыть рядом с полигоном «Поварово» новый комплекс по переработке отходов. Местные жители опасаются, что вместо него в Солнечногорском районе появится новая свалка.

Как писал News.ru, 18 июля полицейские в очередной раз применили силу к митингующим против строительства мусороперерабатывающего завода в подмосковном Ликино-Дулёво. По данным местных активистов, пострадали не менее четырёх человек, ещё около 10 были задержаны.

До этого жёсткое задержание в Ликино-Дулёво произошло 15 июля. После этого одна из участниц протестов оказалась в реанимации.