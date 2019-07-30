https://static.news.ru/photo/5e431c9a-b309-11e9-b34b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего водителя Rolls-Royce, напавшего на пешехода на Комендантском проспекте Санкт-Петербурга.

На мужчину составили два административных протокола: за движение по пешеходной зоне и управление транспортном с неисправностями. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела из-за побоев, передаёт РБК со ссылкой на местное МВД.

Как сообщал 78.ru , шофёр пытался проехать по тротуару, однако пострадавший перегородил дорогу и сделал замечание. Водитель вышел из машины и обрызгал обидчика из перцового баллончика. После этого из авто вышли ещё два человека.

Совместными усилиями нападавшие сорвали с мужчины футболку и ударили несколько раз. Пострадавший обратился в полицию.

Ранее News.ru писал, что столкновение двух легковушек в Ленинградской области привело к смерти четырёх человек. Авария произошла на 135-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков.