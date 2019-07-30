Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего водителя Rolls-Royce, напавшего на пешехода на Комендантском проспекте Санкт-Петербурга.
На мужчину составили два административных протокола: за движение по пешеходной зоне и управление транспортном с неисправностями. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела из-за побоев, передаёт
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Совместными усилиями нападавшие сорвали с мужчины футболку и ударили несколько раз. Пострадавший обратился в полицию.
Ранее News.ru писал, что столкновение двух легковушек в Ленинградской области привело к смерти четырёх человек. Авария произошла на 135-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков.