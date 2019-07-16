https://static.news.ru/photo/5952b1bc-a7c1-11e9-b6e6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Участковый вместе с новым хозяином квартиры в городе Маркс Саратовской области силой выселил из неё лежачего инвалида Алексея Прамзина. Жилплощадь принадлежала знакомому мужчины, и о её перепродаже он не знал.

По словам Прамзина, 14 июля к нему в квартиру пришёл участковый с новым собственником и потребовал выселиться, пишет издание « Такие дела ».

Когда Алексей отказался, участковый, по словам мужчины, взял коляску, с помощью которой тот может передвигаться, и вывез его за пределы жилья.

Он меня выкатывал на коляске, я держался, сопротивлялся, а он по рукам меня ещё долбил, — рассказал Прамзин.

После этого инвалид позвонил бывшему собственнику жилья Александру Картозову, который поговорил с участковым, и его пустили обратно. Как полагает Алексей, в квартире, откуда его пытались выселить, он зарегистрирован.

По словам Прамзина, именно Картозов поселил его в это помещение. Однако, как написал блогер Илья Варламов, первым сообщивший об истории инвалида, «в Марксе у Лёхи была квартира, которую добрые люди сразу же отжали».

Напоили, заставили что-то подписать, пообещали другую квартиру и перевезли его в эту самую пятиэтажку. Первое время Лёха был уверен, что квартира, в которую его привезли, принадлежит ему, но квитанции почему-то приходили на другое имя. А вскоре вообще начали приходить непонятные люди, которые говорили, что пора бы съезжать, так как квартира теперь их, — рассказал Варламов.

По словам блогера, Прамзин оказался в инвалидном кресле в феврале 2019 года после того, как был избит. В настоящее время мужчина находится в больнице и ждёт медкомиссии.

Как сообщила сотрудница патронажной службы «Каритас» Татьяна Зернова, у мужчины «отнялись ноги, он не может сам себя обслуживать и не чувствует, когда хочет в туалет».

Чтобы получить помощь от государства, нужно получить нерабочую группу инвалидности, — пояснила Зернова.

В настоящее время у Алексея третья группа инвалидности, которая считается рабочей.

После выписки из больницы мужчина рассчитывает вернуться обратно в квартиру, хотя Татьяна Зернова полагает, что Алексей не сможет вновь поселиться там, поскольку «тех собственников, которые прописаны в платёжках, мы не видели ни одного ни другого».

Как писал News.ru, ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сообщил, что только 20% транспортной инфраструктуры в России адаптировано для маломобильных групп граждан.