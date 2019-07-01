https://static.news.ru/photo/8d2676fe-9bf0-11e9-a07d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

МВД возбудило уголовное дело по факту избиения девушки в центре Москвы. Пострадавшей оказалась режиссёр Агния Галданова.

Об этом сообщает сайт ведомства.

На основании поступившего заявления отделом дознания ОМВД России по Тверскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои», — сказано в сообщении.

Инцидент произошёл 28 июня прямо напротив здания столичного главка МВД. Девушка возвращалась домой из сада «Эрмитаж», когда к ней подошли двое мужчин и предложили деньги за секс. Получив отказ, они жестоко её избили. Врач констатировал у Галдановой закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

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