https://static.news.ru/photo/1d567f38-b6f6-11e9-93ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Пожар вспыхнул в поезде «Сапсан» на территории Тверской области. Об этом рассказал очевидец происшествия.

В «Сапсане» произошёл пожар, пассажиры были эвакуированы, — цитирует слова свидетеля ТАСС .

Инцидент произошёл около 22:00 мск, после того как шедший из Петербурга поезд отправился с вокзала Твери. Когда возгорание ликвидировали, состав отправился по маршруту следования в Москву.

Собеседник агентства полагает, что пожар мог произойти по вине мужчины, который по неизвестным причинам забрался на крышу вагона.

Как писал News.ru, ранее глава Минтранса Евгений Дитрих предложил подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в северном, западном и южном направлениях.