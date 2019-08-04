Пожар вспыхнул в поезде «Сапсан» на территории Тверской области. Об этом рассказал очевидец происшествия.
В «Сапсане» произошёл пожар, пассажиры были эвакуированы, — цитирует слова свидетеля
ТАСС.
Инцидент произошёл около 22:00 мск, после того как шедший из Петербурга поезд отправился с вокзала Твери. Когда возгорание ликвидировали, состав отправился по маршруту следования в Москву.
Собеседник агентства полагает, что пожар мог произойти по вине мужчины, который по неизвестным причинам забрался на крышу вагона.
Как писал News.ru, ранее глава Минтранса Евгений Дитрих предложил подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в северном, западном и южном направлениях.